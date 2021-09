2/16 ©Ansa

Il ministro Cingolani ha sottolineato: "Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie"

Rincari bollette, l’annuncio è stato del ministro Cingolani