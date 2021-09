Rincari, dal nucleare alle ferrovie: ecco cosa paghiamo nelle bollette

9/10 ©Ansa

Sotto la voce Arim ci sono tutti gli oneri rimanenti che pesano per circa il 20% su tutto il pacchetto oneri. Si va dallo sviluppo tecnologico e industriale agli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e per compensazioni territoriali, dal sostegno della ricerca di sistema alle compensazioni per le imprese elettriche minori, dagli esborsi a sostegno dei regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci a quelli necessari per garantire il bonus elettrico, l'agevolazione prevista in bolletta per le famiglie in disagio economico