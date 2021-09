Rincari bollette, allo studio intervento per ridurre la stangata

LE STRATEGIE PER LIMITARE LA STANGATA



Lo straordinario aumento di luce e gas che ci attende a partire da ottobre potrebbe essere ridotto dal governo, alleviando così, in parte, un rincaro che altrimenti potrebbe costare fino a 500 euro all’anno a ogni famiglia.



Per raffreddare il previsto balzo del 40 per cento per l’elettricità e del 30 per il metano, gli strumenti a disposizione sono molti, considerato anche che il rialzo del costo dell’energia rappresenta solo il 59,2 per cento di quello che si paga in bolletta. Il resto è rappresentato da vari balzelli e su questi si potrebbe intervenire per mitigare l’impatto dei rincari.



Lo Stato si è già mosso in questo senso a luglio, quando ha stanziato 1,2 miliardi di euro per evitare che a la luce salisse del 20 per cento. In quell’occasione l’aumento fu dimezzato ma stavolta, per avere un effetto analogo, sarebbe necessari molti più soldi: 3-4 miliardi.



Tra le ipotesi allo studio, ci sarebbe quella di congelare una parte delle tasse che pesano sulle tariffe (a partire dall’Iva) o intervenire su altri oneri (spese per il trasporto e per il contatore, per esempio) caricandole parzialmente sulle spalle pubbliche.



Le risorse si potrebbero trovare anche grazie ai fondi che l’Erario ricava dai permessi a inquinare: più le aziende emettono sostanze nocive nell’ambiente più devono pagare.



Questo sistema, che vale in tutt’Europa, è uno dei motivi della corsa delle bollette, assieme a quello (molto maggiore, secondo Bruxelles) della quotazione delle materie prime: in questo modo si potrebbe, in sostanza, ribilanciare la fiammata dell’energia.



La grana dei rincari di luce e gas, riguarda infatti tutto il Continente. In Spagna, il governo si è già mosso, promettendo un ritorno delle bollette ai livelli del 2018, recuperando oltre 2 miliardi dalle compagnie energetiche e abbassando le tasse sui consumatori.