Ponte Stretto, via libera definitivo ministero Ambiente: le tappe

“È una notizia di straordinaria importanza, un altro fondamentale passo in avanti", ha commentato Salvini che solo qualche giorno fa aveva assicurato che l'avvio dei cantieri entro l’estate: "L'estate del 2025, se saremo non dico bravi ma fortunati e costanti è quella dei lavori - aveva dichiarato-. Avremo gli operai al lavoro per la precantierizzazione".

Salvini aveva poi messo a punto il piano anti-mafia con il collega degli Interni, Matteo Piantedosi, con l'obiettivo di creare punti specifici fin dall'inizio, a partire dagli espropri.

L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, parla di "un altro fondamentale passaggio completato che avvicina il progetto del ponte all'approvazione da parte del Cipess”, sottolineando che ora "sarà possibile da parte del Mase attivare le comunicazioni all'Ue previste dalla direttiva Habitat". Non la pensa così Bonelli. "Siamo di fronte a un vero e proprio blitz contro il diritto europeo, in particolare contro la direttiva Habitat - ha subito commentato - L'approvazione da parte della Ctvia-Vas del Ministero dell'Ambiente del parere ambientale per le aree di protezione speciale che verranno aggredite dal progetto del Ponte sullo Stretto rappresenta una forzatura inaccettabile. Per non modificare il progetto - come previsto invece dalla direttiva Habitat - si è approvata l'autorizzazione ambientale, eludendo le norme europee".