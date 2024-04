Ponte sullo Stretto, ecco come cambierà l'area prima e dopo. VIDEO

Immagini di un certo impatto quelle che mostrano come il paesaggio sullo stretto di Messina cambierà a seguito della costruzione del Ponte. Nei rendering si osserva la futura trasformazione del paesaggio calabrese e di quello siciliano, confrontate con lo stato attuale, tra aree verdi che diventano strade, terreni coltivati che lasciano spazio a nuove gallerie, case che non esistono più e, infine, il grande ponte che collegherà le due sponde tra il mar Tirreno e lo Ionio.

Le immagini

La diffusione del video avviene a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione - che ha suscitato diverse polemiche - da parte della società Stretto di Messina della lista delle abitazioni da demolire e delle aree da sgomberare, per dare il via al progetto in attesa dell'approvazione definitiva. Per poter avviare il cantiere infatti sono necessarie diverse opere, dalla bonifica dei territori, alle indagini archeologiche, fino alla predisposizione della base cantieristica. Stando al progetto dovranno essere liberati 3,7 milioni di metri quadrati di area e si prevede che le famiglie che dovranno abbandonare le proprie case saranno circa 450 (300 in Sicilia e 150 in Calabria).