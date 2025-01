Ponte sullo Stretto, corsa verso i cantieri. Le tappe e le scadenze

Introduzione

È partita la corsa verso l’apertura dei cantieri per il Ponte sullo Stretto. La copertura finanziaria c'è ed è stata completata con l'ultima Manovra. È stato aggiunto il miliardo e mezzo mancante nel Def 2024 e la Commissione di Valutazione di impatto ambientale ha poi dato l'ok. L'ultimo tassello che manca è il progetto definitivo con il piano economico-finanziario, che però è in preparazione. Toccherà poi al Cipess - il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile -, presieduto dalla premier Meloni, dare l’approvazione definitiva. L’ok, come ha anticipato qualche giorno fa il vicepremier Matteo Salvini, dovrebbe arrivare "tra gennaio e febbraio". Ma quali sono le tappe e le tempistiche? E quali nodi restano ancora sul tavolo?