Ocse, Pil: crescita scende a +0,1% nel primo trimestre 2025. In Italia

In Italia il Pil è aumentato al 0,3% contro lo 0,2% del trimestre precedente

La crescita del Pil nella zona Ocse è "rallentato bruscamente nel primo trimestre 2025": è quanto scrive l'Ocse, precisando che il Prodotto interno lordo è cresciuto ''di solo 0,1% nel primo trimestre 2025, in netto calo rispetto all'aumento di 0,5 % del trimestre precedente, secondo le stime provvisorie'', si legge nel documento. ''Questo dato - precisa in una nota l'organizzazione internazionale con sede a Parigi - segna una rottura con i tassi di crescita più elevati e relativamente stabili registrati nella zona Ocse nel corso degli ultimi due anni". In Italia, si legge nella tabella diffusa dall'Ocse, il Pil è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre 2025 contro lo 0,2% del trimestre precedente.