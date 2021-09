Bollette luce e gas, Cingolani: “Puntare sulle rinnovabili"

Per il ministro alla Transizione ecologica, il caro-energia è dovuto principalmente alla ripresa economica: “Aumenta la domanda e salgono i prezzi delle materie prime che oggi servono a produrre quell’energia” Condividi:

“Per una volta stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Su questo il governo sta lavorando attentamente per capire il trend in atto e per avviare provvedimenti di mitigazione in tempo reale”. Lo dice al Corriere della Sera Roberto Cingolani, spiegando che “in tutto il mondo sale il prezzo dell’energia e ci stiamo muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie”. Per il ministro alla Transizione ecologica, il caro-energia è dovuto principalmente alla ripresa economica: “Aumenta la domanda e salgono i prezzi delle materie prime che oggi servono a produrre quell’energia”. Non è quindi la transizione ecologica in sé a essere costosa, secondo Cingolani: “gli aumenti dipendono per l’80% da incrementi nei prezzi del gas e solo per il 20% da CO2”.

Muoversi in anticipo approfondimento Bollette, ipotesi per fermare aumento: 5 mld dai ristori inutilizzati "Prima arrivavano gli aumenti delle bollette e si tentava di metterci una toppa. Questa volta sta accadendo il contrario” ha detto Cingolani. “Sappiamo che arriveranno gli aumenti, perché in tutto il mondo sale il prezzo dell'energia, e ci stiamo muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie". "Per fortuna abbiamo un'economia che si sta riprendendo: questo significa crescita, che significa aver bisogno di più energia” aggiunge il ministro". Secondo Cingolani, "ciò che è importante è capire che siamo in una transizione. In un processo con una road map, un percorso che dobbiamo seguire per ottenere il duplice effetto di avere energia a costi gestibili e nello stesso tempo da fonti rinnovabili come il sole, il vento, di cui peraltro disponiamo in quantità, a differenza di petrolio e gas". "Se ci impegniamo sugli obiettivi che ci siamo dati come Europa e come Italia, e cioe' arrivare al 70% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, potremo sganciarci dalle forniture di altri Paesi" sottolinea.