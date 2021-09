La sindaca della capitale ospite a e-VENTI: “Se non ci sono impianti non si sa dove portare i rifiuti. Hanno pesato un impianto bruciato, oltre mille cassonetti dati alle fiamme, mezzi completamente devastati e spesso vandalizzati e 250 milioni di buco fatto dalle gestioni precedenti”. E rivendica: “Ho ereditato una città in ginocchio, ho messo in ordine i conti. Abbiamo riqualificato aree degradate, i lavori stanno trasformando la città”

Un piano di investimenti da “340 milioni di euro”, nuovi camion per la raccolta e la sostituzione di 41mila cassonetti. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, a poco più di una settimana dalle elezioni amministrative che la vedono candidata per un secondo mandato ( LO SPECIALE ELEZIONI - CHI SONO I CANDIDATI A ROMA ), ospite a e-VENTI su Sky TG24 parla della situazione dei rifiuti della capitale, e spiega: “Se non ci sono impianti non si sa dove portare i rifiuti. Hanno pesato un impianto bruciato, oltre mille cassonetti dati alle fiamme, mezzi completamente devastati e spesso vandalizzati e 250 milioni di buco fatto dalle gestioni precedenti”.

“Roma era una città in ginocchio”

“Ricordiamo come era la città quando io l’ho presa - dice Raggi - Siamo usciti da Mafia Capitale, che è stata la punta di un iceberg che si trascinava da tempo, venivamo da un periodo di commissariamento, avevamo miliardi di debito, non avevamo soldi e non avevamo appalti attivi. Era una città in ginocchio e io in questi cinque anni ho ricostruito la macchina, che adesso sta camminando”. E poi rivendica: “Abbiamo riqualificato aree degradate, i lavori stanno trasformando la città. Ieri ho chiuso il sesto campo rom, nel prossimo mandato chiuderò gli altri cinque. Fu la destra ad aprire i campi rom, ci sono costati 20-30 milioni di euro l’anno. Ho cacciato gli Spada dalle case popolari”. Poi ammette: “Sicuramente la scelta di qualche collaboratore non è stata felicissima. Errori ce ne sono stati, perché solo chi non fa non sbaglia, però sono sempre stati errori fatti in buona fede e avendo l’unico obiettivo di fare gli interessi dei romani”.

“Serve continuità o si torna al passato”

“I principali indicatori di Roma dicono che è iniziata la risalita, ho messo a posto i conti e Standard and Poor's ha certificato che l’outlook di Roma è passato da negativo a stabile - spiega la sindaca - Scenari Immobiliari ha finalmente decretato che tornano gli investimenti su Roma. La risalita è iniziata e con tre grandi sfide come il PNNR, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030 ci sia necessità di dare continuità per iniziare a correre, diversamente si torna al passato”.