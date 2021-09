Roma, Raggi: “Inizia abbattimento campo rom della Barbuta”. VIDEO

Così la sindaca della Capitale: “È stato un percorso lungo e complesso, ma da 500 persone oggi non c’è più nessuno. È il sesto che chiudiamo”

Inizia domani l’abbattimento del campo rom della Barbuta, a Roma. Ad annunciarlo è stata la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, che questa mattina si è recata sul posto: "È stato un percorso molto complesso, ma da 500 persone oggi non c’è più nessuno e nei prossimi giorni inizieranno le operazioni di abbattimento di queste baracche", ha spiegato la prima cittadina, sottolineando che si tratta del "sesto campo rom che chiudiamo. Queste sono le cose concrete che facciamo mentre gli altri continuano a parlare. Sono queste le cose che interessano alla gente". In merito alla ricollocazione delle persone che vivevano nel campo, Raggi ha fatto sapere che "alcune hanno trovato casa autonomamente tramite il contributo all’affitto, altre hanno trovato casa tramite il progetto di cohousing e iniziano un percorso di inserimento in una comunità".