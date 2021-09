Covid, da novembre gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati

Lo ha comunicato la Casa Bianca. Per entrare nel Paese servirà anche l'esito negativo di un test per il Covid-19 condotto nei tre giorni precedenti al volo

Servirà prova del vaccino e tampone



Come annunciato da Jeff Zients, coordinatore della task force della Casa Bianca contro la pandemia, i viaggiatori internazionali (provenienti da Europa, Gran Bretagna, Cina, Iran e Brasile) che entreranno negli Stati Uniti dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2 prima dell'imbarco, insieme all'esito negativo di un test per il Covid effettuato nei tre giorni precedenti al viaggio. Per fare rientro negli Usa, i cittadini americani non vaccinati dovranno invece presentare l'esito negativo di un test condotto nelle 24 ore precedenti al viaggio.

Coloro che sono vaccinati non dovranno effettuare la quarantena e le compagnie aeree, in base alle disposizioni, dovranno raccogliere le informazioni dei passeggeri per facilitare il tracciamento.



Breton: "Riapertura Usa a turisti europei decisione logica"



"Accolgo con favore la revoca del divieto di viaggio verso gli Stati Uniti per i cittadini dell'Unione Europea completamente vaccinati. Una decisione logica visto il successo della nostra campagna di vaccinazione". Lo ha scritto in un Tweet, il commissario europeo all'Industria, Thierry Breton, dopo un incontro a Washington con il coordinatore per la Casa Bianca per la risposta al coronavirus Jeff Zienst.