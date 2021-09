Covid, Pfizer-BioNTech: "Vaccino sicuro per bambini tra 5 e 11 anni"

Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato congiuntamente da Pfizer e BioNTech è "sicuro, ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota, presentando i primi risultati emersi da uno studio clinico condotto su bambini di età inferiore ai 12 anni.

Pfizer-BioNTech hanno inoltre reso noto che presenteranno "il prima possibile" i loro dati alle autorità regolatorie nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in tutto il mondo.