I pazienti in rianimazione sono 433, cioè 4 in meno del giorno prima. Mentre quelli in altri reparti sono 2.968 (-64). Secondo il bollettino del ministero della Salute, i tamponi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.466, con 50 decessi. I test effettuati sono stati 322.282, per un tasso di positività dello 0,8%