1/10 ©IPA/Fotogramma

C'è una data per il bonus terme: l'8 novembre sarà il primo giorno utile per richiedere l'incentivo fino a 200 euro. Attenzione, però, le risorse stanziate dal ministero, a esaurimento, sono pari a 53 milioni di euro. Ecco come fare per presentare la domanda per avere la somma da spendere in una struttura termale

GUARDA IL VIDEO: Ecobonus, al via dal 28/9 prenotazioni per auto usate