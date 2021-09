In attesa dell'introduzione dell’assegno unico per i figli, previsto per il 2022, ecco una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane: un fondo per aiutare la mamma o il papà che debbano versare l'assegno mensile per i loro bambini. È la prima volta che si prende in considerazione questa categoria. Ecco le cose da sapere