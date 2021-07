8/11 ©Ansa

Con riferimento allo stesso minore, deve essere presentata una sola domanda. Ad esempio: se è già stata presentata la domanda in relazione al raggiungimento dell’ottavo mese di gravidanza, non si dovrà presentare ulteriore richiesta alla nascita. Così anche in caso di beneficio già chiesto per l’affidamento preadottivo, che non potrà essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore