Bonus anziani: le nuove misure di Cassacolf per datori e lavoratori

La cassa istituita dal contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico mette in campo nuovi aiuti e agevolazioni economiche. Previsto un rimborso di 3600 euro all’anno per chi non può badare a se stesso e un contributo di 300 euro per assumere un sostituto in caso di maternità. Prorogati al 31 ottobre gli aiuti per Covid diretti a colf, badanti e babysitter. Condizione necessaria per usufruirne è essere in regola con la normativa di settore