Un articolo del decreto Sostegni bis spinge per invogliare i possessori dei voucher ad utilizzarli. Se confermato dal voto al Senato, l'incentivo si potrà dunque spendere anche per le offerte "tutto incluso" delle agenzie turistiche. Per i viaggi all'estero, intanto, spaventa sempre più la variante Delta e in molti rinunciano agli prenotazioni