Estate 2021, tredici libri da portare in vacanza

C'è un gatto misterioso che si aggira tra i lettori di questa rubrica. Non toccatele la coda! potreste trovarvi catapultati in un mondo magico! Pienod i stregonerie ad esempio, oppure in un mondo dove ci osno bambini che cercano di vendere la propria famiglia agli alieni. O ancora partire per la luna alla ricerca di una colazione degna di un bambino capriccioso. Insomma, ancora una volta tante storie da leggere sotto l'ombrellone. Buona lettura!

Katinka è un gatto magico. Non ci sono dubbi. Anche se la sua padrone non lo sa. O, almeno, non lo sapeva fino a quando una notte scopre che la sua gattina non è nella sua cesta a dormire. Quindi la va a cercare e scopre un mondo meraviglioso (Katinka e la sua coda di Judith Kerr Ed. HarperCollins).

Un po' come il paese dove vivono i Bislunghi, che è accanto a quello dove ci sono i Biscorti. I due popoli sono stanchi della pace che regna da tempo e decidono quindi di farsi la guerra. Si accaniscono, lambiccano per sopraffarsi a vicenda, ma alla fine una raffica di strani eventi li porta a una riconciliaizone che potrebbe durare moooolto a lungo (I Bislunghi e i biscorti di Annalisa Strada Ed. Nord-sud).

Vi siete mai chiesti che cosa c’è al di là del mare?Ben e Lotti lo vogliono scoprire e lo faranno in compagnia dei loro cagnolini e di un mare in tempesta. (Cosa c’è al di là del mare di Natasha Farrant Ed. Il Battello a Vapore).

Famiglie amate e odiate. Chi non ha mai sognato di sbarazzarsi della propria famiglia? Prima di pensare male del protagonista, sappiate che all’inizio voleva solo vendere agli alieni soltanto la nonna tiranna che fa vivere lui e la sua famiglia nello scantinato della sua villa. Volete sapere qual è la storia di Happy e della sua stramba famiglia? (Come vendere la tua famiglia agli alieni di Paul Noth Ed. Il Castoro)

Lilith è una studentessa senza famiglia, abbandonata ancora in fasce davanti al collegio di Rovoscuro. Il suo passato rimane un mistero fin quando arriverà nella sua scuola un nuovo compagno, Lucio. (Diamante nero di F. Vanessa Arcadipane Ed. Magazzini Salani)

Brystal e i suoi amici hanno salvato i nemici dalla minaccia della regina dei Ghiacci e sono riusciti a far accettare la comunità magica in tutto il mondo. Ma c’è una strega in agguato, Lady Mara, e tutto cambia improvvisamente. (Una storia di Stregoneria di Chris Colfer Ed. Rizzoli).

“Le storie sono dappertutto” ripete la maestra a Ralph che continua a fissare il suo foglio bianco senza che nemmeno un’idea gli sfiori il cervello. Ma la soluzione è più alla portata di quanto non possa sembrare. (La fantasmagorica storia di Ralph di Abby Hanlon Ed. Terre di Mezzo).

Pronti, partenza, colazione! La mamma di Arthur farebbe di tutto per farlo felice, gli prenderebbe anche la luna per colazione. Ma forse non è questo che Ralph vuole davvero. (Missione colazione di Barroux Ed. Clichy).

Benvenuta Nat, queste sono le scuole medie!. L’entusiasmo svanisce presto, quando la sua migliore amica cambia atteggiamento improvvisamente e a Nat rimangono solo un cane, un gatto e uno specchio parlante. (Benvenuta alla medie, Nat di Maria Scrivan Ed. Il Battello a Vapore).

Dove finiscono gli starnuti che iniziano ad uscire e non arrivano più? Il maialino Oscar e i suoi amici Nocciolina, Bizz e Krabbit si divertono anche solo a stare insieme grattandosi le punture di zanzara… (Oscar Superstar. Sempre più in alto! Di Greg Pizzoli Ed. Terre di Mezzo).

Indossa ciò che desidera, si espone per ciò in cui crede rigetta gli stereotipi di genere. E’ Harry Styles, da X-Factor ai pluripremiati album da solista (Harry Styles. Dietro le quinte del mito di Danny White Ed. Piemme).

Che pazienza ci vuole per giocare con Emma. Risponde sempre no. No, no e poi no!. Ma un giorno, il suo adorato orsetto di peluche dice no a Emma… (Per Emma è sempre no! Di Lodovica Cima Ed. Il Battello a Vapore).

Ma che rumore c’è? Ahchoo!! Uno starnuto? Da sottoi l letto? La fata ha preso il raffreddore! Tocca alla piccolina di casa fare le sue veci! E i guai sono a partati di mano… (La fata sottoil letto di Rosalinde Bonnet ed. Terre di Mezzo).