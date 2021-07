La misura, coordinata da Anpal, consiste in una somma da utilizzare presso centri per l’impiego o enti accreditati per ricevere assistenza personalizzata nella ricerca di un’occupazione. Chi lo usa viene affiancato da un tutor anche nelle prime fasi d’inserimento in azienda. L’importo viene poi riconosciuto all’ente se la persona viene assunta, con un valore che cambia in base al tipo di contratto