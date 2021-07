Islanda, grande successo per la settimana corta di lavoro

Grande successo in Islanda per la settimana corta di lavoro. Il programma pilota, sperimentato dal 2015 al 2019, ha previsto 4 giorni lavorativi, passando dalle 40 ore alle 35-36 ore alla settimana, ma senza alcuna riduzione dello stipendio. Sia per chi ha lavorato in orario tradizionale (9-17) che per chi ha lavorato su turni la produttività è rimasta invariata o è addirittura aumentata e il benessere dei lavoratori è migliorato in modo significativo.