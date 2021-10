5/13 ©Ansa

Ecco quanto spetta come contributo asilo nido in base all’Isee minorenni: 3000 euro annui (massimo 272,72 euro per 11 mensilità) per ISEE minorenni fino a 25.000 euro, 2500 euro (pari a 227,27 euro per 11 mensilità) per ISEE da 25.001 a 40.000, 1500 euro all’anno (massimo 136,37 per 11 mensilità) per ISEE minorenni da 40.001 euro