Per quanto riguarda il bonus asilo nido, è riservato ai nuclei familiari che abbiano a carico almeno un figlio per il quale si debbano sostenere spese legate alla frequenza in asilo nido, sia pubblico sia privato, oppure per servizi di assistenza domiciliare, in caso di minore affetto da grave patologia

Bonus asilo nido: come funziona