Atteso per oggi un pronunciamento dell'Agenzia europea per i medicinali sull'allargamento della platea delle persone che possono fare il richiamo, dopo il via alle somministrazioni a settembre ai soggetti fragili. Il commissario per l'emergenza: "Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 ottobre e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti"