Un’analisi elaborata in esclusiva per il Sole 24 Ore da Altems rivela che il Servizio sanitario nazionale, solo nel mese tra il 13 agosto e il 12 settembre 2021, ha speso 70 milioni di euro per i ricoveri per Covid-19 dei pazienti non vaccinati. Secondo il report, l’87% dei non vaccinati ospedalizzati non sarebbe stato ricoverato se avesse fatto la vaccinazione