1/12 ©IPA/Fotogramma

La variante Delta (ex indiana) rappresenta ormai la quasi la totalità delle altre forme di infezione da coronavirus registrate in Italia, sequenziata nel 98,4% dei casi totali. Praticamente scomparso il ceppo Alfa (ex inglese), nessuna traccia invece della variante Mu, per la prima volta isolata in Sud America. È il quadro che emerge dal sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss)

GUARDA IL VIDEO: Covid, Baldanti (San Matteo di Pavia): "Vaccini funzionano con varianti"