Dallo studio "Cittadinanza scientifica" realizzato da Ipsos per Save the Children - sugli adolescenti tra i 14 e i 18 anni - emerge che il 73% degli intervistati dice di avere fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Solo 1 su 10 non intende vaccinarsi. Mentre per 4 su 10 ci sono state liti in casa riguardo sui vaccini anti-Covid