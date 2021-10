Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 3 ottobre. LIVE

La Spagna precede il nostro Paese sia per la percentuale di persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni che per le prime dosi. Ma l’Italia fa meglio in entrambe le statistiche di Regno Unito, Germania e Francia. Intanto secondo il bollettino del 2 ottobre si registrano 3.312 nuovi casi in 24 ore su 355.896 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è allo 0,9%. Le vittime sono 130.998 in totale, con 25 morti nell’ultimo giorno. LEGGI TUTTO