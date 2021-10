Identificato un gene che proteggerebbe dalle forme gravi di Covid-19

La scoperta nel dettaglio



Il sistema dell'interferone rappresenta la prima linea di difesa contro virus e batteri, la cosiddetta immunità innata. "Oas1 è un gene, che sotto l'induzione dell'interferone attiva un altro enzima che taglia l'Rna. In sostanza attiva le "forbici" che fanno a pezzi i virus a Rna, come quello del Covid", ha spiegato il genetista Giuseppe Novelli. "Un gene può produrre molte forme di proteine. Oas1 produce due forme di proteina, una delle quali ha attaccato un pezzetto di lipidi, cioè grasso, che gli consente di navigare meglio nella cellula", ha aggiunto il genetista, spiegando che in alcuni soggetti, su base genetica, questo tipo di proteine è presente in maggiore quantità rispetto ad altri. Nello specifico, "in questo studio si è visto che chi ha più di queste proteine con il grasso è più resistente all'infezione da Covid, perché attiva meglio le forbici contro il virus. Chi ha la proteina con meno grasso, è invece soggetto a forme più gravi di Covid", ha precisato Novelli.



Il team di ricerca, studiando le informazioni raccolte in banche dati sui sequenziamenti genetici di persone di tutto il mondo, ha poi osservato che in Africa sembra essere più frequente statisticamente la forma di proteina con più grasso, mentre in Asia e in Europa quella senza grasso. "Potrebbe essere dunque per questo che in questi due continenti le persone sono più suscettibili all'infezione da Covid", ha spiegato il genetista. Dall'analisi è, inoltre, emerso un altro dato interessante: "Il pistrello ha più proteine senza grasso". Per questo motivo, ha osservato Novelli, "è un vero e proprio serbatoio di questo coronavirus, contro cui ha comunque sviluppato dei meccanismi di tolleranza". Questo studio conferma "l'importanza dei geni del circuito dell'interferone nel Covid. Ora credo sia venuto il momento di monitorare i pazienti con Covid per vedere il loro status di interferone e vedere se hanno degli anticorpi anti-interferone. Tutti elementi che potrebbero aiutare a capire chi sono le persone più resistenti e che non si ammalano di Covid", ha concluso il genetista.