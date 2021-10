Covid, ancora in calo pazienti in terapia intensiva e altri reparti

Secondo il bollettino del 3 ottobre, diminuisce la pressione sugli ospedali: in rianimazione ci sono 431 persone (-1) e nei reparti non critici 2.991 (-66). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.968 nuovi casi di coronavirus, su 285.960 tamponi (ieri 3.312 casi su 355.896 test). Il tasso di positività è all'1%. Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.682.034 e le vittime 131.031 (+33, con alcuni riconteggi)