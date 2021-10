2/12 ©Ansa

Gli studi fino a questo momento condotti stanno dando risultati incoraggianti: la pastiglia permetterebbe di dimezzare il rischio di ricoveri e decessi in persone ad alto rischio. Lo studio di fase III è stato al momento condotto su 750 persone e ha mostrato che riesce a ridurre del 50% il rischio di ricovero in ospedale o di morte in pazienti adulti a rischio e che presentavano Covid-19 in forma lieve o moderata, se somministrato nelle fasi iniziali dell'infezione

Pillola anti-Covid Merck: "Ridotti del 50% i ricoveri"