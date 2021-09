1/11 ©Ansa

Non bisogna farsi prendere dal panico al primo sintomo riconducibile al Covid-19 nei bambini. Tosse, febbre e raffreddore non sono per forza il segnale della presenza del virus, vista anche la stagione autunnale. Con il rientro a scuola e nelle varie attività extra scolastiche i bambini inevitabilmente possono andare incontro a raffreddori e malanni di stagione

GUARDA IL VIDEO: Pfizer: vaccino adatto a bambini dai 5 anni