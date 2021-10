1/13

Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 in tutto il mondo. Guardando all’Europa, l’Ecdc -Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie- ha sottolineato come, a oltre nove mesi dall’inizio della campagna vaccinale, ci sia “una notevole variazione" tra Paesi, con il risultato che gran parte degli europei "rimangono suscettibili al contagio". Come si vede dalla grafica, è grande lo scarto nel numero di decessi per Covid nell’ultimo mese tra i Paesi che hanno vaccinato di più (Italia, Portogallo e Spagna) e di meno (Romania e Bulgaria)

