Adele, la tracklist del nuovo album "30"

Manca sempre meno all’uscita del nuovo album di Adele, “30”, che arriverà sul mercato discografico in streaming e versione fisica, dal prossimo venerdì 19 novembre. L’attesa dei fan è però alle stelle, non solo per il gradito ritorno della cantante britannica, a lungo assente dalle scene, ma anche perché proprio lei stessa, ha lasciato trapelare solo alcune ore fa la tracklist ufficiale del progetto.

La tracklist ufficiale di “30” approfondimento Adele, Easy on me è la prima canzone dal nuovo album 30: data uscita Non solo la già nota (e tanto apprezzata) “Easy on me”, il nuovo album di Adele, fuori il 19 novembre, conterrà ben dodici canzoni e tre bonus track – come svelato dalla stessa artista britannica con la condivisione della tracklist ufficiale del progetto. Nel disco anche duetti inediti (su “Easy on me” con il cantautore country statunitense Chris Stapleton) e un sentito omaggio al pianista jazz Erroll Garner, scomparso nel 1977 e con il quale Adele duetterà virtualmente sulle note di “All night parking”. Numerosi sono inoltre i produttori che hanno collaborato con la cantante alla realizzazione di “30”: da Tobias Jesso Jr. e Greg Kurstin - già al suo fianco per i precedenti album - a Inflo, Max Martin e Shellback, che hanno collaborato con superstar del calibro di Britney Spears, Katy Perry e Taylor Swift. La tracklist ufficiale di “30”: Strangers by nature Easy on me My little love Cry your heart out Oh my god Can I get it I drink wine All night parking con Erroll Garner Woman like me Hold on To be loved Love is a game Wild wild west (Bonus track) Can’t be together (Bonus track) Easy on me con Chris Stapleton (Bonus track)