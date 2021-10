Adele in concerto ad Hyde Park a Londra nel 2022: info e biglietti

Adele in concerto a Londra

approfondimento

Adele, il prossimo 19 novembre esce il suo nuovo album “30”

La ripresa dei concerti dal vivo, dopo le difficoltà imposte dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sarà per la cantautrice Adele ancora più emozionante, vista la sua mancanza dalle scene da parecchi anni. Basti pensare che la sua ultima tournée risale al 2016 e 2017, in occasione della presentazione dell’album “25”. Ora Adele si prepara alle date di Hyde Park, in cui sicuramente presenterà una ricca scaletta di brani, tra emozionanti successi come “Someone Like You”, “Set Fire To Rain”, “Rolling in the Deep” o ancora “Rumor Has It” e “Turning Tables” fino agli inediti del nuovo album “30”, alla release ufficiale il prossimo venerdì 19 novembre e già anticipato dal singolo “Easy On Me”, protagonista di tutte le maggiori classifiche musicali mondiali di questo autunno. Un annuncio, quello dei concerti di Londra il prossimo 1 e 2 luglio 2022, che non solo ha mandato temporaneamente in crash il sito ufficiale di Adele (tutti la attendono da così tanto tempo che si sono precipitati per aggiudicarsi la prevendita dei ticket), ma che ha anche acceso nei fan di tutto il Vecchio Continente, la speranza di un tour europeo per quella che è una delle sue cantanti più amate.