Adele, Easy on me: testo e traduzione della nuova canzone

Adele è tornata. La cantante britannica ha pubblicato il singolo “ Easy on Me ”, primo estratto del suo nuovo disco 30, in arrivo il 19 Novembre. Parlando di 30, Adele ha detto: “È stato il mio o la va o la spacca in questo periodo complicato della mia vita . Quando lo stavo scrivendo è stato il mio amico che mi portava il vino e cercava di tirarmi su il morale. L’amico che dà sempre i giusti consigli. Senza dimenticare quello che ti dice è il tuo Saturno contro fregatene, si vive una volta sola. L’amico che mi tiene la mano la notte quando piango e non so veramente il perché”. Ecco il testo della canzone, la traduzione in italiano e il video ufficiale,

Adele, Easy on me, il testo

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t room for a things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I’ve tried

I’ve changеd who I was to put you both first

But now I give up

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t gеt the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And I had these hopes

But I know it now

It probably hasn’t even shown

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me