Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 27 ottobre. LIVE

Sul fronte vaccini anti Covid arriva la decisione della Fda che, dopo le valutazioni dei suoi esperti, ha approvato e raccomandato il vaccino Pfizer sui bambini tra i 5 e gli 11 anni: si va verso dosi per circa 28 milioni di bambini. "Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti". A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il via alla nuova vaccinazione è stato dato il 20 settembre 2021 con l’avvio delle dosi addizionali per i circa 3 milioni di pazienti “fragili”. Dal 27 settembre è stata approvata anche la terza dose "booster" per over 80, Rsa, e sanitari. L'Agenzia europea del farmaco, dopo Pfizer, ha autorizzato anche l'uso di Moderna per il terzo richiamo. Per J&J la "risposta degli anticorpi è robusta per 8 mesi". La curva della pandemia risale anche in altri Paesi, nei Balcani come in Cina, dove si sta vaccinando i bambini tra i 3 e gli 11 anni.

GRAFICHE - BOLLETTINO) L'ultimo report del ministero della Salute registra 4.054 contagi e 48 decessi. Con 639.745 tamponi processati il tasso di positività è allo 0,6%. Aumentano le terapie intensive (+3) e i ricoveri ordinari (+25). ( MAPPE