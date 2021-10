2/10 ©IPA/Fotogramma

L’attesa sarà poi per il “click day” dell'8 novembre, che sarà il primo giorno utile per richiedere l'incentivo fino a 200 euro. Le risorse stanziate dal ministero dello Sviluppo economico per questo bonus ammontano a 53 milioni di euro e sono a esaurimento fondi

Il decreto MISE in Gazzetta Ufficiale