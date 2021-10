3/10 ©IPA/Fotogramma

Per poter vedere ancora i programmi televisivi è necessario che la nostra tv sia compatibile con il nuovo standard DVB-T2. Per aiutare nell’acquisto di un nuovo apparecchio, lo Stato ha introdotto alcuni incentivi: lo sconto del 20% (e fino a un massimo di 100 euro) del prezzo del nuovo televisore previa rottamazione di uno vecchio. L’incentivo è valido per tutti, senza limiti di reddito, purché in regola con il pagamento del canone Rai (a meno che non si siano superati i 75 anni e si sia esonerati dal pagamento del canone). È spendibile fino al 31 dicembre 2022

