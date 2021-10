12/14 ©Ansa

FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE - Nasce, in via sperimentale, fino al 2026, il Fondo per la Repubblica Digitale, alimentato dai versamenti effettuati da una serie di fondazioni che potranno usufruire di un credito d’imposta, al 65% nel 2022 e nel 2023 e al 75% gli altri anni. L'obiettivo è sostenere i progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, in linea con le richieste Ue. Le risorse stanziate sono di 4,27 milioni di euro per il 2022, 70 milioni di euro per il 2023, 70 milioni di euro il 2024 e il 2025, 35 per il 2026