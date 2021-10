Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 ottobre

Sono 4.598 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 4.054 ), a fronte di 468.104 tamponi giornalieri effettuati (ieri 639.745). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1% (ieri era allo 0,61%). Sono 50 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono stabili a 341, con 27 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.752.368. Le vittime in totale sono 131.954, con 50 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.545.049. I ricoverati con sintomi sono 2.615 (+11). Sono invece 72.409 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 102.379.323 - di cui 62.828.246 processati con test molecolare e 39.551.077 con test antigenico rapido -, in aumento di 468.104 rispetto al 26 ottobre. Le persone testate sono finora 35.839.956, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La RegioneEmilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non con fermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 3 il 26/10/21 - n. 1 il 25/10/21 - n. 2 il 24/10/21.