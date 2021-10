Covid, Pregliasco: "Pandemia ha azzerato influenza lo scorso anno"

Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite a Sky TG24, ha spiegato che al momento “ci sono i primi casi sporadici di influenza stagionale, più avanti attendiamo le forme più forti”. Secondo il professore, ci sono “dai 6mila ai 10mila morti all’anno per influenza ma l’anno scorso a causa della pandemia Covid ha inciso pochissimo”. È importante “ricominciare l’abitudine alla vaccinazione”, avverte l’esperto

“La pandemia di coronavirus ha azzerato influenza lo scorso anno”. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Galeazzi Milano e professore associato all'Università degli Studi di Milano, ospite a Sky TG24, ha spiegato che al momento “ci sono i primi casi sporadici, in tutto l’emisfero Nord”. Un monito simile è arrivato anche dall'Ecdc, secondo cui l’influenza stagionale quest'anno potrebbe essere più violenta dell’ultima. “Quelli che stiamo vedendo ora sono il classico 'pre-stagionale', più avanti attendiamo le forme più forti”. Secondo il virologo, ci sono “dai 6mila ai 10mila morti all’anno per influenza ma l’anno scorso a causa della pandemia Covid ha inciso pochissimo”. I sintomi sono quelli classici, in parte anche simili a quelli del Covid: febbre oltre 38, problemi articolari e muscolari, sintomi respiratori. È importante “ricominciare l’abitudine alla vaccinazione”, avverte l’esperto.