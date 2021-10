Covid, Australia riapre le frontiere dopo 18 mesi

Un anno e mezzo in cui molte famiglie sono rimaste separate, pochissimi australiani hanno potuto viaggiare solo grazie a un’autorizzazione e gli stranieri residenti nel Paese non hanno potuto ricongiungersi con i loro cari

Voli bloccati per 600 giorni

approfondimento

Covid, a Melbourne finisce il lockdown più lungo del mondo

Il 20 marzo 2020, per blindarsi contro il dilagare del virus, l'Australia aveva introdotto alcune delle restrizioni alle frontiere più dure al mondo. Per quasi 600 giorni, la maggior parte dei voli internazionali sono stati bloccati e i viaggi all'estero si sono ridotti. Questo ha impedito a molte famiglie, separate in diversi continenti, di ricongiungersi visto che decine di migliaia di cittadini sono rimasti bloccati all'estero e i residenti stranieri non hanno potuto fare rientro nei loro Paesi d’origine. Le modalità di quarantena per chi vorrà tornare in Australia dipenderanno dal loro luogo di arrivo.