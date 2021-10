Covid, a Melbourne finisce il lockdown più lungo del mondo

Dopo quasi nove mesi di confinamento i cittadini di Melbourne ritorneranno gradualmente alla vita normale. Il lockdown della città è considerato il più lungo al mondo con regole molte stringenti durate ben 262 giorni. Le autorità hanno intensificato la campagna di vaccinazione ed ora il 70% della popolazione over 16 immunizzate con doppia dose. Secondo il ministero della Salute I nuovi contagi rimangono ancora alti (2.232 in un giorno nello stato di Victoria) anche se non comparabili con situazioni molto più gravi in altre parti del mondo.