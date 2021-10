Covid, la Cina inizia a vaccinare i bambini dai 3 agli 11 anni

In Cina è arrivato il via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini di età compresa tra 3 e 11 anni. Mentre il 76% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, già nei giorni scorsi alcuni governi locali di città e di almeno cinque province avevano emesso gli avvisi sull'avvio dei piani vaccinali anche per i più piccoli. La campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid in Cina sarà quindi estesa anche agli under 12, finora esclusi dalle somministrazioni. La decisione conferma la volontà delle autorità di Pechino di continuare a seguire la politica di tolleranza zero nei confronti del Covid, anche a fronte degli ultimi focolai registrati nel Paese, che hanno determinato un'ulteriore spinta al piano vaccinale. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)