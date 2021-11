Adele, il backstage del videoclip di Easy On Me

Il nuovo album 30 arriva a circa sei anni di distanza dal precedente lavoro 25 Condividi

Dopo anni di attesa, l’artista britannica ha fatto il suo ritorno con il singolo che ha immediatamente conquistato le chart a livello internazionale. Nelle scorse ore la voce di Set Fire To The Rain ha regalato al pubblico anche uno sguardo inedito sul videoclip della canzone.

Adele, il video su YoutUBE approfondimento Adele, il concerto al London Palladium sarà oggetto di uno speciale tv Easy On Me è il titolo del brano con cui Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, è tornata in vetta alle classifiche. Poco fa la cantante, classe 1988, ha pubblicato il filmato del backstage del video ottenendo immediatamente grande successo tanto da contare al momento più di 1.300.000 visualizzazioni su YouTube.

Adele, il nuovo album approfondimento Adele, la tracklist del nuovo album "30" Venerdì 15 ottobre Adele ha distribuito la canzone cha ha subito riscosso consensi straordinari da parte del pubblico e della critica tanto da contare già un disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie.

approfondimento Adele in concerto ad Hyde Park a Londra nel 2022: info e biglietti Il singolo ha anticipato la distribuzione del nuovo album 30, in arrivo a circa sei anni di distanza dal precedente 25, trainato dai singoli Hello e When We Were Young.