La popstar ha richiesto alla piattaforma di disattivare la funzione “riproduzione shuffle” di default per il suo nuovo disco appena uscito. Spotify ha accettato, disattivando la funzione di default per qualsiasi album sulla piattaforma. Le reazioni sono varie: c’è chi la critica e chi invece la ringrazia. La nuova impostazione che rende il tasto play sequenziale come predefinito riguarda solo gli abbonati Premium, non quelli free. Questi ultimi continueranno a vedere solo il tasto play casuale per qualsiasi disco

Adele ha chiesto a Spotify di disattivare la funzione “riproduzione casuale” di default per il suo nuovo disco appena uscito, 30. Spotify ha accettato.

“Era la mia unica richiesta. Non scriviamo album con cura e non compiliamo la tracklist con attenzione senza motivo. Raccontiamo storie con la nostra arte e i dischi andrebbero ascoltati come desideriamo. Grazie Spotify per aver ascoltato”, ha scritto la cantante su Twitter.



Ciò che ha chiesto - e ottenuto - la popstar è stata la rimozione della cosiddetta riproduzione shuffle come opzione di default per coloro che - dotati di account Premium - ascolteranno sulla piattaforma di streaming musicale il suo album 30. Il che non significa che la riproduzione casuale è stata totalmente rimossa: purtroppo questo punto non è statao compreso da tutti e proprio per questo sta generando il caos più totale in rete.



“Qualsiasi cosa per te”, ha risposto Spotify sul proprio account di Twitter, diffondendo poi un comunicato stampa in cui viene annunciata una nuova feature Premium.



“Come anticipato da Adele, siamo entusiasti di annunciare una nuova funzione Premium, a lungo richiesta sia dagli utenti che dagli artisti che rende il play il pulsante predefinito su tutti gli album. Gli utenti che desiderano riprodurre casualmente i brani di un album, possono andare nella sezione Now Playing e selezionare la funzione shuffle. Come sempre, continueremo a perfezionare i nostri prodotti e caratteristiche per creare le migliori esperienze sia per gli artisti che per gli utenti”, queste le parole diffuse dai portavoce della piattaforma streaming.

Parole che dovrebbero fugare qualsiasi dubbio relativo alla rimozione totale della riproduzione shuffle: non è così, la riproduzione casuale è ancora possibile su Spotify.

In pratica adesso il tasto play sequenziale sarà la prima scelta quando si ascolta un disco, a differenza di prima. Secondo la cantautrice britannica la narrazione musicale di un album - e soprattutto del suo - sarebbe compromessa dall'ascolto casuale.

Da non sottovalutare però è che questa nuova impostazione, quella che rende il tasto play sequenziale il predefinito, riguarda soltanto gli abbonati Premium di Spotify, non quelli free. Questi ultimi continueranno a vedere come unica scelta il tasto play casuale per qualsiasi disco disponibile sulla piattaforma.



L’ultimo album di Adele, “30”, è uscito il 19 novembre ed è stato il primo a essere disponibile direttamente sulle piattaforme di streaming. Il disco precedente, anch’esso con titolo numerico (25) dato alle stampe nel 2015, al lancio poteva essere solamente comprato fisicamente oppure scaricato, sempre a pagamento.