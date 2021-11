Il disco farà il suo arrivo sul mercato venerdì 19 novembre, nell’attesa la cantante si è esibita live con un brano inedito Condividi

Poche ore all’uscita del progetto discografico dell’artista britannica. Nell’attesa, la voce di Set Fire To The Rain (FOTO) ha regalato al pubblico un’esibizione sulle note di un brano contenuto all’interno del disco.

Adele, l’esibizione su Instagram approfondimento One night only, Oprah Winfrey intervista Adele To Be Loved è il titolo di una delle tracce dell’album che si prepara a scalare le classifiche di vendita in ogni angolo del pianeta. Nelle scorse ore Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, ha conquistato grande attenzione mediatica con il filmato condiviso sul profilo Instagram che conta più di quarantaquattro milioni di follower che seguono la sua vita.

approfondimento Adele, il nuovo singolo sarà I Drink Wine Il video, dalla durata di oltre sei minuti, mostra l’artista, classe 1988, esibirsi live sulle note del singolo To Be Loved. Il timbro unico di Adele ha regalato ai fan una performance da brividi che in breve tempo ha raccolto grande successo contando commenti positivi e oltre otto milioni di visualizzazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

aDELE, il backstage di Easy On Me approfondimento Adele, il backstage del videoclip di Easy On Me Easy On Me è il brano che ha aperto la nuova era discografica dell’artista. Mentre la canzone ha velocemente raggiunto la vetta di numerose chart, Adele ha accompagnato i fan direttamente sul set del videoclip del brano mostrandone la realizzazione.