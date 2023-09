A causa di un’ulcera peptica Bruce Springsteen ha rinviato tutti i concerti della tournée con la E Street Band organizzati negli Stati Uniti nel mese di settembre. I dottori hanno suggerito a The Boss di impiegare il proprio tempo per la guarigione, e seppur con il “cuore spezzato” il settantatreenne veterano del rock ha seguito il consiglio. “Ci siamo divertiti moltissimo nei nostri spettacoli negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di vivere altri grandi momenti. Torneremo presto” ha scritto sui social network Springsteen, che non tornerà sul palco fino al mese di novembre.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta nel corso dell’ultimo anno che Springsteen cancella alcune date del tour. A marzo The Boss ha annullato una data in Ohio per problemi di salute, la stessa ragione per la quale nel mese di agosto l’artista ha rinviato i due appuntamenti con i fan a Filadelfia. Nonostante i problemi riscontrati oltreoceano, il rocker si è esibito in Italia sia a Ferrara sia a Monza, dove ha collezionato 72 mila applausi.