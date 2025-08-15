Megadeth annunciano l’addio: nuovo album e tour finale nel 2026

La leggenda del thrash metal chiuderà la propria storia quarantennale con un diciassettesimo album e un tour d’addio globale. Dave Mustaine: “Andarsene all’apice, celebrando insieme ai fan”.
I Megadeth hanno scelto il 2026 come anno dell’ultimo atto. La storica band di Dave Mustaine, icona del thrash metal dagli anni Ottanta, ha annunciato che pubblicherà un diciassettesimo e ultimo album prima di partire per un tour d’addio mondiale.
“La fine è vicina”
La notizia è arrivata con un video in cui la mascotte Vic Rattlehead – in stile notiziario post-apocalittico – proclama che “la fine è vicina”, dando il via a un conto alla rovescia carico di emozione per i fan. Subito dopo, Mustaine ha diffuso un messaggio personale: “Mi sento al culmine della mia carriera, e voglio lasciare il palco così. È difficile dirvi addio, ma vi invito a festeggiare, non a piangere”. Parole che racchiudono la filosofia con cui il leader intende affrontare l’ultimo capitolo della band.
Un addio leggendario
L’album conclusivo, il diciassettesimo in oltre quattro decenni di attività, non ha ancora un titolo ufficiale né una data precisa di uscita, ma sarà seguito da una tournée che toccherà i principali palchi del mondo. Un evento che segnerà la fine di una carriera da oltre 50 milioni di dischi venduti, in cui i Megadeth hanno ridefinito il linguaggio della chitarra metal e influenzato generazioni di musicisti. Per i fan sarà l’occasione di celebrare quarant’anni di riff incendiari, testi corrosivi e concerti ad altissima energia. Un addio che promette di essere all’altezza della leggenda.