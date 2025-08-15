Megadeth annunciano l’addio: nuovo album e tour finale nel 2026

La leggenda del thrash metal chiuderà la propria storia quarantennale con un diciassettesimo album e un tour d’addio globale. Dave Mustaine: “Andarsene all’apice, celebrando insieme ai fan”.

I Megadeth hanno scelto il 2026 come anno dell’ultimo atto. La storica band di Dave Mustaine, icona del thrash metal dagli anni Ottanta, ha annunciato che pubblicherà un diciassettesimo e ultimo album prima di partire per un tour d’addio mondiale.

“La fine è vicina” La notizia è arrivata con un video in cui la mascotte Vic Rattlehead – in stile notiziario post-apocalittico – proclama che “la fine è vicina”, dando il via a un conto alla rovescia carico di emozione per i fan. Subito dopo, Mustaine ha diffuso un messaggio personale: “Mi sento al culmine della mia carriera, e voglio lasciare il palco così. È difficile dirvi addio, ma vi invito a festeggiare, non a piangere”. Parole che racchiudono la filosofia con cui il leader intende affrontare l’ultimo capitolo della band.